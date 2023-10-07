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Германия подозревает Польшу в дезинформации по делу о взрывах на Северном потоке

Германия подозревает Польшу в дезинформации по делу о взрывах на Северном потоке Германские следователи, которые пытаются выйти на след преступников, подорвавших “Северные потоки”, подозревают Польшу в дезинформации.
Другие страны
7 октября 2023 г. 16:23
Германия подозревает Польшу в дезинформации по делу о взрывах на Северном потоке

Германские следователи, которые пытаются выйти на след преступников, подорвавших “Северные потоки”, подозревают Польшу в дезинформации.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Welt am Sonntag.

Издание напоминает о предыдущих утечках в СМИ, согласно которым следы диверсантов ведут в Украину. Польская сторона недавно прислала в Берлин собственный список людей, которые якобы имеют отношение к атакам на газопровод. По версии польской стороны, среди них есть люди, которые связаны с Россией.

"Следователи скептически относятся к новой информации и подозревают, что за ней кроется дезинформация со стороны Польши на фоне избирательной кампании. В ФРГ продолжают работать со следами, которые ведут в Украину", - указывает газета. "Между Польшей и Германией нарастает напряженность из-за разных взглядов на то, кто является преступником", - отмечает издание.

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