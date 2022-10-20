Германия подготовит к весне 5 тыс. украинских военных

В рамках учебной миссии Евросоюза EUMAM Ukraine Германия хотела бы завершить к весне 2023 года обучение полноценной бригады украинских военных из 5 тыс. человек к будущей весне.

В рамках учебной миссии Евросоюза EUMAM Ukraine Германия хотела бы завершить к весне 2023 года обучение полноценной бригады украинских военных из 5 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил в Бундестаге канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, благодаря тому, что Германия передавала военную технику своим странам-партнерам, те, в свою очередь, смогли направить Украине около сотни танков из своих арсеналов, сообщает Die Zeit.

Канцлер также сообщил, что Украина получила финансовую поддержку, достаточную для покрытия ее потребностей до конца года. Так, помимо гуманитарной и военной поддержки Киеву выделили 20,7 млрд долларов, а всего за этот год он должен получить финансовую поддержку на сумму в 33,3 млрд долларов.

Совет ЕС по иностранным делам 17 октября принял решение создать миссию EUMAM Ukraine по повышению боеспособности ВСУ. Программа, рассчитанная пока на два года, включает обучение украинских военных, а также координацию усилий европейских государств, которые поддерживают это обучение.