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Германия поддержит расширение ЕС

Германия поддержит расширение ЕС

Германия во время председательства в ЕС будет поддерживать присоединение к Евросоюзу балканских стран. 

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас после встречи со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве.

"Мы согласны, что как ЕС мы должны продолжать политику расширения", - сказал Маас. "Мы хотим обозначить рамки, организовать конференцию с Северной Македонией и Албанией", - добавил он.

В свою очередь Чапутович заявил, что "выразил со своей стороны поддержку приоритетам Германии в Евросоюзе".

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