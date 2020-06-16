Германия поддержит расширение ЕС

Германия во время председательства в ЕС будет поддерживать присоединение к Евросоюзу балканских стран.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас после встречи со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве.

"Мы согласны, что как ЕС мы должны продолжать политику расширения", - сказал Маас. "Мы хотим обозначить рамки, организовать конференцию с Северной Македонией и Албанией", - добавил он.

В свою очередь Чапутович заявил, что "выразил со своей стороны поддержку приоритетам Германии в Евросоюзе".