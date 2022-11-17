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Германия планирует вывести свои войска из Мали к концу 2023 года

Германия планирует вывести свои войска из Мали к концу 2023 года Германия намерена вывести свои войска из Мали к концу 2023 года, тем самым прекращая участие в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).
Другие страны
17 ноября 2022 г. 08:18
Германия планирует вывести свои войска из Мали к концу 2023 года

Германия намерена вывести свои войска из Мали к концу 2023 года, тем самым прекращая участие в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на источник в кабмине ФРГ.

"Германские солдаты должны прекратить участие в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали не позднее конца 2023 года", - отметил источник агентства. Он уточнил, что официально об этом решении должны объявить в следующий вторник.

Напомним, что в мае Бундестаг принял решение о продлении еще на год мандата на участие военнослужащих бундесвера в МИНУСМА. Однако, принимая во внимание вывод из Мали французских солдат, правительство ФРГ решило увеличить предельную численность военнослужащих бундесвера, участвующих в миссии, с 1,1 тыс. до 1,4 тыс. Поскольку некоторые вопросы, в том числе дальнейшая защита миссии с помощью боевых вертолетов, оставались нерешенными, в мандате имелся пункт об отказе от дальнейшего участия в миссии.

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