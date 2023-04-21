Германия планирует убрать Patriot с восточных границ Польши и Словакии в 2023 году

Германия собирается уже в 2023 году убрать свои системы противовоздушной обороны Patriot с восточных границ Польши и Словакии.

Германия собирается уже в 2023 году убрать свои системы противовоздушной обороны Patriot с восточных границ Польши и Словакии.

Как передает Report , об этом сообщили в пятницу газеты редакционной группы Funke.

"Мы донесли свои планы до этих стран, - цитируют издания представителя Минобороны ФРГ. - Разумеется, мы поддерживаем постоянный контакт с нашими партнерами, чтобы иметь возможность отреагировать на потенциальное изменение обстановки".

С середины января в Польше дислоцированы система Patriot и обслуживающие ее немецкие военнослужащие. Это вооружение было предоставлено после падения в республике 15 ноября прошлого года ракеты украинских сил ПВО.

В 2022 году ФРГ отправила две системы Patriot в Словакию.