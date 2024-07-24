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Германия планирует с 2028 года нарастить расходы на оборону до 80 млрд евро в год

Германия планирует с 2028 года нарастить расходы на оборону до 80 млрд евро в год Правительство Германии собирается увеличить ежегодные расходы на оборону с 2028 года до 80 млрд евро.
Другие страны
24 июля 2024 г. 16:19
Германия планирует с 2028 года нарастить расходы на оборону до 80 млрд евро в год

Правительство Германии собирается увеличить ежегодные расходы на оборону с 2028 года до 80 млрд евро.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"На 2028 год мы планируем уже показатель в 80 млрд евро", - приводят западные СМИ его слова.

Шольц напомнил, что в 2017 году, до того, как он в 2018 году стал министром финансов Германии, эти траты составляли 37 млрд евро. Теперь эта статья расходов удвоилась - до 76 млрд евро в год, и канцлер подчеркнул, что такое повышение затрат на нужды обороны за столь короткое время является "выдающимся достижением".

Он заверил, что теперь Берлин будет регулярно тратить 2% от ВВП на оборону, как того требуют критерии НАТО.

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