Германия планирует с 2028 года нарастить расходы на оборону до 80 млрд евро в год

Германия планирует с 2028 года нарастить расходы на оборону до 80 млрд евро в год

Правительство Германии собирается увеличить ежегодные расходы на оборону с 2028 года до 80 млрд евро.

https://static.report.az/photo/aa9e0d4f-a877-3c4f-9d59-1ceb8293f09c.jpg https://static.report.az/photo/aa9e0d4f-a877-3c4f-9d59-1ceb8293f09c.jpg