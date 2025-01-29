Германия планирует разместить немецких пограничников на КПП "Рафах"

Правительство Германии рассматривает возможность отправки немецких экспертов по охране границы на КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом.

Правительство Германии рассматривает возможность отправки немецких экспертов по охране границы на КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

В правительственных кругах сообщили о том, что решение Кабмина ФРГ от 2005 года будет изменено таким образом, чтобы стало возможным развертывание вооруженных сил. Решение 2005 года предусматривало размещение только невооруженных пограничников. Однако в нынешней ситуации это считается слишком опасным, отмечает DPA. Размещение немецких пограничников может произойти в рамках миссии ЕС в Рафахе.