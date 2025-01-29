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Германия планирует разместить немецких пограничников на КПП "Рафах"

Германия планирует разместить немецких пограничников на КПП "Рафах" Правительство Германии рассматривает возможность отправки немецких экспертов по охране границы на КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом.
Другие страны
29 января 2025 г. 11:57
Германия планирует разместить немецких пограничников на КПП Рафах

Правительство Германии рассматривает возможность отправки немецких экспертов по охране границы на КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

В правительственных кругах сообщили о том, что решение Кабмина ФРГ от 2005 года будет изменено таким образом, чтобы стало возможным развертывание вооруженных сил. Решение 2005 года предусматривало размещение только невооруженных пограничников. Однако в нынешней ситуации это считается слишком опасным, отмечает DPA. Размещение немецких пограничников может произойти в рамках миссии ЕС в Рафахе.

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