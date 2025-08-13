Германия планирует приобрести свыше 8 тыс. систем дронов к 2029 году

Германия планирует приобрести 8 300. систем дронов к 2029 году.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Минобороны Германии.

"Вооруженные силы страны планируют приобрести системы беспилотных авиационных комплексов, каждый из которых может включать в себя несколько дронов и оборудование, как пусковые установки и системы управления летательным аппаратом, к 2029 году", - говорится в сообщении.

Речь идет о закупке около 5,7 тыс. беспилотных авиакомплексов с мини-дронами, 560 комплексов-перехватчиков и противодроновых комплексов, а также 2 070 дронов-камикадзе.

Кроме того, планируется закупка дронов с радиусом действия более 1 тыс. километров.