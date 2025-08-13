О нас

Германия планирует приобрести свыше 8 тыс. систем дронов к 2029 году

Германия планирует приобрести свыше 8 тыс. систем дронов к 2029 году Германия планирует приобрести 8 300. систем дронов к 2029 году.
Другие страны
13 августа 2025 г. 14:45
Германия планирует приобрести свыше 8 тыс. систем дронов к 2029 году

Германия планирует приобрести 8 300. систем дронов к 2029 году.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Минобороны Германии.

"Вооруженные силы страны планируют приобрести системы беспилотных авиационных комплексов, каждый из которых может включать в себя несколько дронов и оборудование, как пусковые установки и системы управления летательным аппаратом, к 2029 году", - говорится в сообщении.

Речь идет о закупке около 5,7 тыс. беспилотных авиакомплексов с мини-дронами, 560 комплексов-перехватчиков и противодроновых комплексов, а также 2 070 дронов-камикадзе.

Кроме того, планируется закупка дронов с радиусом действия более 1 тыс. километров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Cекретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана провел переговоры с президентом Ливана
Cекретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана провел переговоры с президентом Ливана
13 августа 2025 г. 14:26
Начальники Генштабов Азербайджана и Пакистана обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности
ФотоНачальники Генштабов Азербайджана и Пакистана обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности
13 августа 2025 г. 14:09
ЦАХАЛ: Начальник Генштаба утвердил концепцию предстоящих оперативных планов в Газе
ЦАХАЛ: Начальник Генштаба утвердил концепцию предстоящих оперативных планов в Газе
13 августа 2025 г. 13:30
Один погиб, несколько человек пропали без вести после столкновения яхты и грузового судна в Японии
Один погиб, несколько человек пропали без вести после столкновения яхты и грузового судна в Японии
13 августа 2025 г. 13:23
МИД Эстонии: Высылается сотрудник посольства РФ за подрыв конституционного строя
МИД Эстонии: Высылается сотрудник посольства РФ за подрыв конституционного строя
13 августа 2025 г. 12:46
11 человек погибли в ДТП в Индии
11 человек погибли в ДТП в Индии
13 августа 2025 г. 11:39
В Молдове решили блокировать свыше 400 каналов в TikTok
В Молдове решили блокировать свыше 400 каналов в TikTok
13 августа 2025 г. 11:33
Австралия и Вануату подпишут соглашение на $327 млн
Австралия и Вануату подпишут соглашение на $327 млн
13 августа 2025 г. 11:28
ВМС КНР вытеснили американский эсминец из спорной акватории в Южно-Китайском море
ВМС КНР вытеснили американский эсминец из спорной акватории в Южно-Китайском море
13 августа 2025 г. 11:11
FLNKS призвал к мирному сопротивлению против навязанного канакам соглашения по Новой Каледонии
FLNKS призвал к мирному сопротивлению против навязанного канакам соглашения по Новой Каледонии
13 августа 2025 г. 10:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi