Германия планирует направить до 600 солдат в батальон НАТО в Литву

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Германия планирует направить до 600 военнослужащих в многонациональный батальон НАТО в Литву.

Как передает Report, об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны ФРГ на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

Бундесвер намерен направить "400-600 солдат в 2017 и 2018 годах в многонациональный батальон в Литве", точное число немецких военнослужащих в контингенте будет зависеть от того, "сколько солдат других партнеров по НАТО будут присланы", заявил представитель военного ведомства, его цитирует агентство Reuters.

Помимо ФРГ, предоставить свои части для батальона в Литве собираются Нидерланды, Норвегия, Бельгия, Франция, Хорватия и Люксембург.

По данным агентства DPA, первая группа немецких военнослужащих направится в Литву в феврале 2017 года.