Германия перестала считать Россию надежным партнером

В Германии отреагировали на решение "Газпрома" не поставлять газ Польше и Болгарии вопреки заключенным контрактам.

В Германии отреагировали на решение "Газпрома" не поставлять газ Польше и Болгарии вопреки заключенным контрактам.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle , официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что на Россию больше нельзя полагаться.

Федеральное правительство перестало считать РФ заслуживающим доверия партнером. Позиция России относительно поставки газа в отдельные страны ЕС подтвердила невозможность полагаться на нее в долгосрочной перспективе.

По словам Хебештрайта, официальный Берлин вынес на повестку дня усилия по уменьшению зависимости от российского газа. "Чем быстрее это произойдет, тем лучше", - заверил официальный представитель правительства.

Германия в течение восьми недель после начала Россией войны против Украины сумела снизить долю импортируемой из РФ нефти до 12%, а газа - до 35%. В прошлом году российское голубое топливо покрывало 55% немецких потребностей.