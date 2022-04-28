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Германия перестала считать Россию надежным партнером

Германия перестала считать Россию надежным партнером В Германии отреагировали на решение "Газпрома" не поставлять газ Польше и Болгарии вопреки заключенным контрактам.
Другие страны
28 апреля 2022 г. 06:12
Германия перестала считать Россию надежным партнером

В Германии отреагировали на решение "Газпрома" не поставлять газ Польше и Болгарии вопреки заключенным контрактам.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что на Россию больше нельзя полагаться.

Федеральное правительство перестало считать РФ заслуживающим доверия партнером. Позиция России относительно поставки газа в отдельные страны ЕС подтвердила невозможность полагаться на нее в долгосрочной перспективе.

По словам Хебештрайта, официальный Берлин вынес на повестку дня усилия по уменьшению зависимости от российского газа. "Чем быстрее это произойдет, тем лучше", - заверил официальный представитель правительства.

Германия в течение восьми недель после начала Россией войны против Украины сумела снизить долю импортируемой из РФ нефти до 12%, а газа - до 35%. В прошлом году российское голубое топливо покрывало 55% немецких потребностей.

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