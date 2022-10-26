Германия передаст Украине тяжелое вооружение

Украина может надеяться на дальнейшую поддержку со стороны Германии в оборонной сфере.

Украина может надеяться на дальнейшую поддержку со стороны Германии в оборонной сфере.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала n-tv заявил в Киеве президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Только что я пообещал господину президенту, что следующие реактивные системы залпового огня Mars II и четыре дополнительные гаубицы типа Panzerhaubitze 2000 в ближайшие дни будут переданы Украине", - сообщил он.

Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Берлин уже поставил Киеву военные товары на сумму 686 млн евро. Среди них нет наступательного вооружения.