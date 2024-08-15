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Германия передаст Украине ПВО Iris-T и танки Leopard

Германия передаст Украине ПВО Iris-T и танки Leopard Германия анонсировала передачу Украине нового пакета военной помощи.
Другие страны
15 августа 2024 г. 22:08
Германия передаст Украине ПВО Iris-T и танки Leopard

Германия анонсировала передачу Украине нового пакета военной помощи.

Как передает Report, об этом заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг на YouTube-канале Вооруженных сил Германии.

По его словам, Украина до декабря 2024 получит по две системы противовоздушной обороны малой и средней дальности Iris-T, около 30 танков Leopard 1A5, а также 16 самоходных артиллерийских установок двух типов, БПЛА и антидроновые системы, и т.д.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Украина получит четверть немецких запасов Patriot, однако при этом Берлин отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

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