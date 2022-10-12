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Германия передаст Украине дополнительные гаубицы PzH 2000 и РСЗО MARS II

Германия передаст Украине дополнительные гаубицы PzH 2000 и РСЗО MARS II Германия обязуется передать Украине дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня MARS II
Другие страны
12 октября 2022 г. 18:01
Германия передаст Украине дополнительные гаубицы PzH 2000 и РСЗО MARS II

Германия обязуется передать Украине дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня MARS II.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Германии в микроблоге Twitter.

"Встреча в формате "Рамштайн" [Международная контактная группа по обороне Украины, в которую входит около 50 государств] происходит в военное время: атаки ракетами и частичная мобилизация в России, имитация референдумов, и контрнаступление Украины. Мы координируем нашу нынешнюю поддержку. В следующие несколько недель Украине будет передано больше PzH2000 и MARS II", - говорится в сообщении минобороны Германии.

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Версия на английском языке Germany to give Ukraine additional PzH2000 howitzers, MARS II MLRS

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