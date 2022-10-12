Германия передаст Украине дополнительные гаубицы PzH 2000 и РСЗО MARS II

Германия обязуется передать Украине дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня MARS II

Германия обязуется передать Украине дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня MARS II.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Германии в микроблоге Twitter.

"Встреча в формате "Рамштайн" [Международная контактная группа по обороне Украины, в которую входит около 50 государств] происходит в военное время: атаки ракетами и частичная мобилизация в России, имитация референдумов, и контрнаступление Украины. Мы координируем нашу нынешнюю поддержку. В следующие несколько недель Украине будет передано больше PzH2000 и MARS II", - говорится в сообщении минобороны Германии.