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Германия передаст Украине до 3,5 млн евро

Германия передаст Украине до 3,5 млн евро Германия выделит до 3,5 миллионов евро для поддержки украинской энергетической сферы. Средства пойдут на ремонт поврежденных в результате вторжения РФ электросетей.
Другие страны
9 июня 2022 г. 22:21
Германия передаст Украине до 3,5 млн евро

Германия выделит до 3,5 миллионов евро для поддержки украинской энергетической сферы. Средства пойдут на ремонт поврежденных в результате вторжения РФ электросетей.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Германии в стране Анки Фельдгузен по итогам переговоров с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

"Обсудила с Германом Галущенко поддержку устойчивости украинской энергосистемы: Федеральное министерство экономики и защиты климата предоставит "Укрэнерго" до 3,5 млн евро на покупку техники для ремонта электросетей, а Федеральное министерство экономического развития и сотрудничества - кредиты через банковскую группу KfW объемом до 22,5 млн евро", - заявила Фельдгузен.

По ее словам, Германия поддерживает полную интеграцию Украины в ENTSO-E - европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии.

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