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Германия передаст Украине 16 САУ Zuzana

Германия передаст Украине 16 САУ Zuzana Германия предоставит Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana. Это будет происходить в сотрудничестве с Данией и Норвегией.
Другие страны
12 октября 2022 г. 00:57
Германия передаст Украине 16 САУ Zuzana

Германия предоставит Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana. Это будет происходить в сотрудничестве с Данией и Норвегией.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщается на правительственном сайте ФРГ.

Также стало известно, что Германия намерена передать 130 систем отопления и 36 медицинских транспортеров. Отдельно к этому Германия поставит в Украину 100 000 аптечек и 405 000 сухпайков.

Из соображений безопасности федеральное правительство не предоставляет подробной информации о способах и предоставлении помощи.

САУ Zuzana 2 - это самоходная гаубица калибра 155 мм. В 2018 году армия Словакии закупила 25 артустановок. Они были переданы в армию в июле 2021 года, чтобы заменить предыдущее поколение.

Артустановка благодаря стволу длиной 52 калибра способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 41 километра. Башня способна разворачиваться на 360 градусов, а благодаря автомату зарядки количество членов экипажа уменьшено с четырех до трех.

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