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Германия передала Украине новую партию вооружения

Германия передала Украине новую партию вооружения В Украину прибыла очередная партия военной техники и амуниции из Германии.
Другие страны
9 ноября 2022 г. 22:18
Германия передала Украине новую партию вооружения

В Украину прибыла очередная партия военной техники и амуниции из Германии.

Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщает сайт федерального правительства страны.

В обновленном списке военной помощи Украине - 30 бронемашин Dingo, 18 разведывательных беспилотников, пять тягачей-транспортеров M1070 Oshkosh и ракеты для системы ПВО Iris-T SLM - количество не указано.

Также ранее уже было передано 14, а теперь еще четыре датчика для борьбы с дронами.

В новый список на отправку Германия добавила больше ракет для системы Iris-T SLM, пять мобильных разведывательных комплексов, 42 машины для разминирования, четыре мобильные и защищенные системы разминирования и еще три такие дистанционно управляемые.

По соображениям безопасности правительство страны воздерживается от распространения информации о способах и времени доставки, пока не произойдет передача.

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