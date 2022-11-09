Германия передала Украине новую партию вооружения

В Украину прибыла очередная партия военной техники и амуниции из Германии.

В Украину прибыла очередная партия военной техники и амуниции из Германии.

Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщает сайт федерального правительства страны.

В обновленном списке военной помощи Украине - 30 бронемашин Dingo, 18 разведывательных беспилотников, пять тягачей-транспортеров M1070 Oshkosh и ракеты для системы ПВО Iris-T SLM - количество не указано.

Также ранее уже было передано 14, а теперь еще четыре датчика для борьбы с дронами.

В новый список на отправку Германия добавила больше ракет для системы Iris-T SLM, пять мобильных разведывательных комплексов, 42 машины для разминирования, четыре мобильные и защищенные системы разминирования и еще три такие дистанционно управляемые.

По соображениям безопасности правительство страны воздерживается от распространения информации о способах и времени доставки, пока не произойдет передача.