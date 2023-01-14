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Германия передала Украине новую партию вооружения

Германия передала Украине новую партию вооружения Германия передала Украине очередную партию военной помощи Украине. В нее вошли танки для разминирования.
Другие страны
14 января 2023 г. 23:37
Германия передала Украине новую партию вооружения

Германия передала Украине очередную партию военной помощи Украине. В нее вошли танки для разминирования.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сайт Федерального правительства Германии.

Отмечается, что было передано следующее оборудование:

  • 4 танка для разминирования;
  • 4 мобильных и защищенных систем разминирования;
  • 10 автомобилей для охраны границы (ранее было передано 85);
  • 120 мобильных систем отопления (ранее было передано 48).

Также отмечается, что в ближайшее время планируется передать Украине 40 БМП Marder с боеприпасами, Patriot с ракетами и 100 тысяч аптечек первой медицинской помощи.

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