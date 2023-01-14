Германия передала Украине новую партию вооружения

Германия передала Украине очередную партию военной помощи Украине. В нее вошли танки для разминирования.
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Отмечается, что было передано следующее оборудование:
- 4 танка для разминирования;
- 4 мобильных и защищенных систем разминирования;
- 10 автомобилей для охраны границы (ранее было передано 85);
- 120 мобильных систем отопления (ранее было передано 48).
Также отмечается, что в ближайшее время планируется передать Украине 40 БМП Marder с боеприпасами, Patriot с ракетами и 100 тысяч аптечек первой медицинской помощи.