Германия передала Украине новую партию вооружения

Германия передала Украине очередную партию военной помощи Украине. В нее вошли танки для разминирования.

Германия передала Украине очередную партию военной помощи Украине. В нее вошли танки для разминирования.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сайт Федерального правительства Германии.

Отмечается, что было передано следующее оборудование:

4 танка для разминирования;



4 мобильных и защищенных систем разминирования;



10 автомобилей для охраны границы (ранее было передано 85);



120 мобильных систем отопления (ранее было передано 48).

Также отмечается, что в ближайшее время планируется передать Украине 40 БМП Marder с боеприпасами, Patriot с ракетами и 100 тысяч аптечек первой медицинской помощи.