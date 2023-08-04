О нас

ФРГ передала Украине новое военное оборудование и средства для разминирования

ФРГ передала Украине новое военное оборудование и средства для разминирования Правительство Германии, 14 августа, обновило список предоставленной Украине военной помощи. Также было передано оборудование для разминирования.
Другие страны
4 августа 2023 г. 23:37
ФРГ передала Украине новое военное оборудование и средства для разминирования

Правительство Германии обновило список предоставленной Украине военной помощи.

Как передает Report, соответствующий документ размещен на сайте Бундестага.

Судя по списку за последнюю неделю Украина получила два танка для разминирования WISENT 1. Ранее уже было передано четыре таких танка. Также были доставлены 11 противоминных плугов для танков Т-72.

Украинским военным было передано пять мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE, о которых шла речь еще в феврале этого года, три разведывательных беспилотника Vector, пять мобильных антенно-башенных комплексов и девять машин для охраны границы.

Германия подтвердила передачу Украине двух самоходных гаубиц Zuzana 2 от Дании и Норвегии.

Также был обновлен список помощи, которую планируется предоставить. Туда попали 40 боевых машин пехоты Marder, шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, семь мобильных, дистанционно управляемых и защищенных комплексов разминирования, пять мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE и еще 18 тысяч переносных противотанковых ракетных комплексов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniya Ukraynaya yeni hərbi texnika tədarük edib

Другие новости из категории

В США произошла кибератака на больницы, приостановлена ​​работа медучреждений
В США произошла кибератака на больницы, приостановлена ​​работа медучреждений
4 августа 2023 г. 23:56
Министры обороны США и Польши обсудили присутствие ЧВК Вагнер в Беларуси
Министры обороны США и Польши обсудили присутствие ЧВК "Вагнер" в Беларуси
4 августа 2023 г. 23:19
Военные ECOWAS согласовали план по возможной интервенции в Нигер
Военные ECOWAS согласовали план по возможной интервенции в Нигер
4 августа 2023 г. 23:01
Instagram ввел ограничение на переписку в Direct
Instagram ввел ограничение на переписку в Direct
4 августа 2023 г. 22:38
США и Китай создадут рабочие группы для обсуждения спорных вопросов
США и Китай создадут рабочие группы для обсуждения спорных вопросов
4 августа 2023 г. 21:23
Болгария и США проводят международные учения Фракийское лето - 2023
Болгария и США проводят международные учения "Фракийское лето - 2023"
4 августа 2023 г. 21:00
Литва аннулирует виды на жительство более тысячи граждан России и Беларуси
Литва аннулирует виды на жительство более тысячи граждан России и Беларуси
4 августа 2023 г. 20:52
США намерены эвакуировать часть своих граждан из Нигера
США намерены эвакуировать часть своих граждан из Нигера
4 августа 2023 г. 20:20
Верховная рада Украины одобрила закон о прекращении договора с Ираном по двойному налогообложению
Верховная рада Украины одобрила закон о прекращении договора с Ираном по двойному налогообложению
4 августа 2023 г. 19:33
В доме на юго-западе Москвы рухнул лифт, есть погибший
В доме на юго-западе Москвы рухнул лифт, есть погибший
4 августа 2023 г. 18:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi