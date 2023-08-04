ФРГ передала Украине новое военное оборудование и средства для разминирования

Правительство Германии, 14 августа, обновило список предоставленной Украине военной помощи. Также было передано оборудование для разминирования.

Правительство Германии обновило список предоставленной Украине военной помощи.

Как передает Report , соответствующий документ размещен на сайте Бундестага.

Судя по списку за последнюю неделю Украина получила два танка для разминирования WISENT 1. Ранее уже было передано четыре таких танка. Также были доставлены 11 противоминных плугов для танков Т-72.

Украинским военным было передано пять мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE, о которых шла речь еще в феврале этого года, три разведывательных беспилотника Vector, пять мобильных антенно-башенных комплексов и девять машин для охраны границы.

Германия подтвердила передачу Украине двух самоходных гаубиц Zuzana 2 от Дании и Норвегии.

Также был обновлен список помощи, которую планируется предоставить. Туда попали 40 боевых машин пехоты Marder, шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, семь мобильных, дистанционно управляемых и защищенных комплексов разминирования, пять мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE и еще 18 тысяч переносных противотанковых ракетных комплексов.