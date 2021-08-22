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Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca Украина получила от Германии 1,5 млн доз COVID-вакцины производства AstraZeneca.
Другие страны
22 августа 2021 г. 01:16
Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Украина получила от Германии 1,5 млн доз COVID-вакцины производства AstraZeneca.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщило посольство Германии в Киеве.

Украина стала первой страной, которая получила от Германии вакцины на двусторонней основе - то есть не через COVAX. К концу года Германия планирует выделить не менее 30 млн доз вакцин странам, которые в этом нуждаются.

"С начала пандемии Германия солидарно стоит бок о бок с Украиной и предоставила ей аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование общей стоимостью 76 млн евро", — напомнили в посольстве.

Германия также профинансировала 100 кислородных аппаратов в 5 регионах на Востоке Украины.

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