Германия перебросит в Литву системы Patriot для охраны саммита НАТО

Германия перебросит две системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot из Словакии в Литву для охраны саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Германия перебросит две системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot из Словакии в Литву для охраны саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении на странице германского оборонного ведомства в Twitter.

"По просьбе Североатлантического альянса Германия внесет большой вклад в защиту саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Этому также будут способствовать силы миссии Patriot в Словакии. Многонациональная оперативная группа противовоздушной и противоракетной обороны будет расформирована", - отметили в Бундесвере.

В Берлине также сообщили, что перебросят в Литву подразделения поддержки из Польши, обеспечивавшие работу комплексов ПРО на словацкой территории.

В 2022 году ФРГ отправила две системы Patriot в Словакию.

В июльском саммите НАТО ожидается участие делегаций 40 стран, в том числе партнеров альянса. На мероприятие прибудут около 5 тыс. человек. Армия Литвы направит более 3 тыс. военных для обеспечения безопасности.