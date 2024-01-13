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Германия отправит в Красное море фрегат "Гессен"

Германия отправит в Красное море фрегат "Гессен" Германия собирается 1 февраля отправить в Красное море фрегат "Гессен", а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотников хуситов - поддерживаемого Ираном движения "Ансар Аллах" - в рамках планируемой военно-морской операции ЕС.
Другие страны
13 января 2024 г. 15:43
Германия отправит в Красное море фрегат Гессен

Германия собирается 1 февраля отправить в Красное море фрегат "Гессен", а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотников хуситов - поддерживаемого Ираном движения "Ансар Аллах" - в рамках планируемой военно-морской операции ЕС.

Как передает Report, об этом сообщает издание Welt.

"Германия намерена принять участие в миссии ЕС по защите морского сообщения в Красном море от атак хуситов и предоставить фрегат "Гессен". Корабль планируется отправить в регион 1 февраля", - говорится в сообщении.

Отметим, что судно "Гессен" оснащено зенитными ракетами, системой радиолокационной разведки, способной одновременно обнаруживать тысячу целей, а также имеет на борту ударные вертолеты.

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