Германия отправит в Красное море фрегат "Гессен"

Германия собирается 1 февраля отправить в Красное море фрегат "Гессен", а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотников хуситов - поддерживаемого Ираном движения "Ансар Аллах" - в рамках планируемой военно-морской операции ЕС.

Германия собирается 1 февраля отправить в Красное море фрегат "Гессен", а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотников хуситов - поддерживаемого Ираном движения "Ансар Аллах" - в рамках планируемой военно-морской операции ЕС.

Как передает Report , об этом сообщает издание Welt.

"Германия намерена принять участие в миссии ЕС по защите морского сообщения в Красном море от атак хуситов и предоставить фрегат "Гессен". Корабль планируется отправить в регион 1 февраля", - говорится в сообщении.

Отметим, что судно "Гессен" оснащено зенитными ракетами, системой радиолокационной разведки, способной одновременно обнаруживать тысячу целей, а также имеет на борту ударные вертолеты.