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Германия отправила военные корабли в Балтийское море

Германия отправила военные корабли в Балтийское море Первая флотилия Военно-морских сил (ВМС) Германии направила военные корабли в Балтийское море для укрепления северного фланга НАТО в связи с усилением кризиса на Украине.
Другие страны
1 марта 2022 г. 08:25
Германия отправила военные корабли в Балтийское море

Первая флотилия Военно-морских сил (ВМС) Германии направила военные корабли в Балтийское море для укрепления северного фланга НАТО в связи с усилением кризиса на Украине.

Как передает Report, об этом информирует ТАСС.

Для выполнения задач с морской базы в немецком городе Киль отплыли противоминные корабли «Зульцбах-Розенберг», «Даттельн», «Фульда» и «Хомбург», минный тральщик «Зигбург», а также корабль снабжения немецких ВМС типа «Эльба».

В ВМС ФРГ уточнили, что поводом для принятия подобных мер является обострившийся в настоящее время российско-украинский кризис.

«Увеличение активности на северном фланге является конкретным выражением тесных связей ВМС Германии со своими союзниками», - добавили представители Военно-морских сил.

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