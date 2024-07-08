О нас

Германия отправила в Украину новую партию вооружения

Германия отправила в Украину новую партию вооружения Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает третий зенитный ракетный комплекс Patriot, морские катера и дроны Vector.
Другие страны
8 июля 2024 г. 22:18
Германия отправила в Украину новую партию вооружения

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает третий зенитный ракетный комплекс Patriot, морские катера и дроны Vector.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Федерального правительства ФРГ.

Отмечается, что в пакет помощи, кроме Patriot, вошли ракеты и запчасти к нему, а также боекомплекты к танкам Leopard 1; 2 самоходных многофункциональных РЛС TRML-4D; 30 разведывательных БпЛА Vector с запчастями; 200 мобильных устройств для глушения дронов; 10 автономных морских катеров; 10 броневиков и 3 патрульных джипа; 55 тысяч снарядов 155 мм и 9 тысяч снарядов в зенитные танки Gepard.

Напомним, что Patriot – это мощный зенитно-ракетный комплекс, который может значительно усилить обороноспособность Украины. Он способен сбивать баллистические и крылатые ракеты и самолеты, защищая города и критическую инфраструктуру.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
2 июля 2024 г. 13:07
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
6 июля 2024 г. 20:17
ЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
ФотоЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
6 июля 2024 г. 01:46
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
6 июля 2024 г. 11:53
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
4 июля 2024 г. 16:20
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
2 июля 2024 г. 11:22
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
2 июля 2024 г. 18:30
Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений
Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений
6 июля 2024 г. 11:43
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
6 июля 2024 г. 17:47
Назван лучший игрок матча 1/4 финала ЕВРО-2024 между сборными Испании и Германии
Назван лучший игрок матча 1/4 финала ЕВРО-2024 между сборными Испании и Германии
5 июля 2024 г. 23:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi