Германия отправила 1 тыс. военных на Кипр и в Иорданию

Вооруженные силы ФРГ перебросили на Кипр и в Иорданию около 1 тыс. военнослужащих на случай, если потребуется эвакуация немецких граждан из региона, в первую очередь из Израиля.

Вооруженные силы ФРГ перебросили на Кипр и в Иорданию около 1 тыс. военнослужащих на случай, если потребуется эвакуация немецких граждан из региона, в первую очередь из Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

В материале агентства говорится, что подавляющее большинство военнослужащих из тех, о которых идет речь, находятся сейчас на Кипре. Там сформирован штаб, который будет координировать ход возможной эвакуации.

В Иордании дислоцированы силы военного спецназа. Каких-либо других данных не приводится.

Ранее уже сообщалось о том, что Бундесвер перебросил на Кипр дополнительные силы, но их численность не уточнялась.