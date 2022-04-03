Германия отказалась поставлять Украине 100 БМП Marder

Германия отказалась поставлять Киеву 100 единиц боевых машин пехоты типа Marder в ответ на запрос Киева, поступивший на прошлой неделе.

Германия отказалась поставлять Киеву 100 единиц боевых машин пехоты типа Marder в ответ на запрос Киева, поступивший на прошлой неделе.

Как передает Report со ссылкой на издание Welt, в среду на прошлой неделе украинский министр обороны Алексей Резников направил письмо в министерство обороны Германии, попросив передать 100 БМП типа Marder и другие тяжелые вооружения. Источники в Киеве сообщили, что министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в телефонном разговоре с Резниковым отклонила эту просьбу.

Минобороны ФРГ подтвердило Welt наличие подобного запроса.

"Все наши БМП Marder связаны обязательствами в рамках НАТО, вопрос их вывода с позиций в таком случае должен был бы решаться в рамках Североатлантического альянса", - заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что вопросы передачи оборонной продукции решаются не министром обороны, а федеральным правительством в целом.