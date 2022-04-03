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Германия отказалась поставлять Украине 100 БМП Marder

Германия отказалась поставлять Украине 100 БМП Marder Германия отказалась поставлять Киеву 100 единиц боевых машин пехоты типа Marder в ответ на запрос Киева, поступивший на прошлой неделе.
Другие страны
3 апреля 2022 г. 20:16
Германия отказалась поставлять Украине 100 БМП Marder

Германия отказалась поставлять Киеву 100 единиц боевых машин пехоты типа Marder в ответ на запрос Киева, поступивший на прошлой неделе.

Как передает Report со ссылкой на издание Welt, в среду на прошлой неделе украинский министр обороны Алексей Резников направил письмо в министерство обороны Германии, попросив передать 100 БМП типа Marder и другие тяжелые вооружения. Источники в Киеве сообщили, что министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в телефонном разговоре с Резниковым отклонила эту просьбу.

Минобороны ФРГ подтвердило Welt наличие подобного запроса.

"Все наши БМП Marder связаны обязательствами в рамках НАТО, вопрос их вывода с позиций в таком случае должен был бы решаться в рамках Североатлантического альянса", - заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что вопросы передачи оборонной продукции решаются не министром обороны, а федеральным правительством в целом.

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