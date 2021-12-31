О нас
Report Georgia
Аудио новости

Германия освободила военного, угрожающего властям

Германия освободила военного, угрожающего властям Прокуратура города Траунштайн не нашла оснований содержать под стражей военнослужащего ФРГ, опубликовавшего в интернете угрозы в адрес властей из-за коронавирусных ограничений.
Другие страны
31 декабря 2021 г. 17:28
Германия освободила военного, угрожающего властям

Прокуратура города Траунштайн не нашла оснований содержать под стражей военнослужащего ФРГ, опубликовавшего в интернете угрозы в адрес властей из-за коронавирусных ограничений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении полиции.

Хотя решено, что конкретной угрозы мужчина не представляет, однако следствие в отношении него продолжается. Его подозревают в публичном подстрекательстве к совершению преступлений.

В распространенной ранее видеозаписи мужчина требовал от властей отмены карантинных мер и обязательной для военных вакцинации против коронавируса. "Это предупреждение", - сказал он, дав властям время "до завтра", чтобы они заявили свою позицию. В тексте, сопровождающем видео, говорится о том, что "солдаты готовы к диалогу до 16:00 завтрашнего дня".

В Минобороны ФРГ подчеркнули, что видео содержит угрозы в адрес государства, которые неприемлемы. По некоторым данным, мужчина в прошлом уже призывал к насилию и борьбе против ограничений, введенных властями.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
31 декабря 2021 г. 16:37
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
30 декабря 2021 г. 17:48
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
29 декабря 2021 г. 15:34
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
27 декабря 2021 г. 18:39
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
27 декабря 2021 г. 17:36
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
24 декабря 2021 г. 18:24
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
24 декабря 2021 г. 17:25
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
24 декабря 2021 г. 16:12
Место проведения матча Карабах - Марсель может измениться
Место проведения матча "Карабах" - "Марсель" может измениться
24 декабря 2021 г. 14:29
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
24 декабря 2021 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi