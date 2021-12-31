Германия освободила военного, угрожающего властям

Прокуратура города Траунштайн не нашла оснований содержать под стражей военнослужащего ФРГ, опубликовавшего в интернете угрозы в адрес властей из-за коронавирусных ограничений.

Прокуратура города Траунштайн не нашла оснований содержать под стражей военнослужащего ФРГ, опубликовавшего в интернете угрозы в адрес властей из-за коронавирусных ограничений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении полиции.

Хотя решено, что конкретной угрозы мужчина не представляет, однако следствие в отношении него продолжается. Его подозревают в публичном подстрекательстве к совершению преступлений.

В распространенной ранее видеозаписи мужчина требовал от властей отмены карантинных мер и обязательной для военных вакцинации против коронавируса. "Это предупреждение", - сказал он, дав властям время "до завтра", чтобы они заявили свою позицию. В тексте, сопровождающем видео, говорится о том, что "солдаты готовы к диалогу до 16:00 завтрашнего дня".

В Минобороны ФРГ подчеркнули, что видео содержит угрозы в адрес государства, которые неприемлемы. По некоторым данным, мужчина в прошлом уже призывал к насилию и борьбе против ограничений, введенных властями.