Германия осудила ракетный пуск КНДР

Министерство иностранных дел Германии решительно осудило ракетный пуск КНДР и призвало Пхеньян воздержаться от дальнейших испытаний.

Министерство иностранных дел Германии решительно осудило ракетный пуск КНДР и призвало Пхеньян воздержаться от дальнейших испытаний.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом журналистам сообщил представитель МИД ФРГ.

"Решительно осуждаем незаконный пуск Северной Кореей баллистической ракеты большой дальности 18 декабря, а также запуск баллистической ракеты малой дальности накануне. Этими пусками ракет Северная Корея в очередной раз грубо нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, безответственно нагнетает напряженность в регионе и угрожает региональному и международному миру", - заявили в МИД ФРГ.

"Мы настоятельно призываем Северную Корею воздержаться от дальнейших испытаний, полностью выполнить решения Совета Безопасности ООН, принять предложения США и Южной Кореи о переговорах и начать серьезные переговоры о сокращении своей ядерной и ракетной программы", - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве Германии.

По оценкам Минобороны Японии, запущенная КНДР в понедельник межконтинентальная баллистическая ракета находилась в полете 73 минуты и за это время преодолела дистанцию в 1 тыс. км при максимальной высоте полета в 6 тыс. км. При запуске по обычной траектории ее дальность может превысить 15 тыс. км, что покрывает всю территорию США.

Район падения ракеты находится за пределами исключительной экономической зоны Японии в 250 км к западу от острова Окусири, расположенного примерно в 20 км от побережья Хоккайдо.