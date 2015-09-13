Германия остановила движение поездов из Австрии

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Власти Германии остановили движение поездов, прибывающих из Австрии. Об этом сообщила представитель Австрийских федеральных железных дорог, передает Lenta.Ru со ссылкой на Reuters.

Собеседник агентства добавила, что ситуация с движением железнодорожного транспорта на обратном пути пока остается непонятной. Как добавляет немецкий таблоид Bild, сообщение из Австрии в Германию заблокировано на сутки начиная с 18:00 по московскому времени 13 сентября. Такое решение принято на фоне неконтролируемого наплыва мигрантов, информирует Report.

По информации издания, в настоящий момент почти две тысячи беженцев находятся в поезде Railjets, который направляется в Германию. Будет ли пропущен состав через границу, не уточняется.