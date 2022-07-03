Германия опасается утратить влияние в ЕС после вступления Украины

В Германии опасаются усиления позиций Восточной Европы после вступления Украины в ЕС.
Как передает Report со ссылкой на
Она зависит не только от количества голосующих стран, но и от численности их населения.
В случае вступления в союз Украина станет пятой по величине страной и будет иметь около 9% голосов в Совете.
Уточняется, что тесные связи Киева с Варшавой и другими странами Восточной Европы могут ослабить влияние Франции и Германии.
При этом Португалия также скептически относится к идее приема Украины в Евросоюз.
Лиссабон может стать донором, который отправляет в бюджет ЕС больше средств, чем получает.