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Германия опасается утратить влияние в ЕС после вступления Украины

Германия опасается утратить влияние в ЕС после вступления Украины В Германии опасаются усиления позиций Восточной Европы после вступления Украины в ЕС.
Другие страны
3 июля 2022 г. 05:50
Германия опасается утратить влияние в ЕС после вступления Украины

В Германии опасаются усиления позиций Восточной Европы после вступления Украины в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на The Daily Telegraph, канцлер Германии Олаф Шольц уже сейчас хотел бы изменить процедуру голосования в Совете ЕС.

Она зависит не только от количества голосующих стран, но и от численности их населения.

В случае вступления в союз Украина станет пятой по величине страной и будет иметь около 9% голосов в Совете.

Уточняется, что тесные связи Киева с Варшавой и другими странами Восточной Европы могут ослабить влияние Франции и Германии.

При этом Португалия также скептически относится к идее приема Украины в Евросоюз.

Лиссабон может стать донором, который отправляет в бюджет ЕС больше средств, чем получает.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Almaniya Ukraynanın üzvlüyündən sonra Aİ-də təsirini itirməkdən qorxur"

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