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Германия огласит план размещения в Литве бригады Бундесвера через неделю

Германия огласит план размещения в Литве бригады Бундесвера через неделю Берлин огласит свой план по переброске и размещению в Литве бригады Бундесвера на следующей неделе.
Другие страны
3 октября 2023 г. 18:57
Германия огласит план размещения в Литве бригады Бундесвера через неделю

Берлин огласит свой план по переброске и размещению в Литве бригады Бундесвера на следующей неделе.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"На следующей неделе состоится встреча с представителями Германии и начнется обнародование деталей плана немецкой стороны", - заявил он.

Вильнюс свою часть плана, по словам министра, огласит через несколько месяцев. "Та часть детального плана, которая касается нашей страны, будет подготовлена через пару месяцев", - сказал он.

Как заявил в интервью эстонскому гостелерадио ERR министр обороны ФРГ Борис Писториус, Германия намерена направить в Литву бригаду из 4 тыс. военнослужащих, которую могут сформировать уже к концу следующего года.

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Версия на английском языке Germany to announce plan to deploy Bundeswehr brigade in Lithuania

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