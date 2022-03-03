Германия одобрила поставку Украине 2,7 тыс. ПЗРК "Стрела"

Власти Германии одобрили отправку 2,7 тыс. ПЗРК "Стрела" на Украину.

Власти Германии одобрили отправку 2,7 тыс. ПЗРК "Стрела" на Украину.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают германские СМИ.

Сообщается, что эти ПЗРК уже готовы к транспортировке. Комплексы будут поступать со складов, которые находились под контролем ГДР до воссоединения Германии.

Ранее сообщалось, что во вторник украинские военные получили из ФРГ тысячу противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 500 ракет для ПЗРК Stinger. Решение о поставках этого оружия было принято правительством в минувшую субботу.