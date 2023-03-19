Германия одобрила поставки оружия Эр-Рияду на 44,2 млн евро в 2022 году

Правительство Германии одобрило поставки оружия в Саудовскую Аравию на 44,2 млн евро, несмотря на серьезные экспортные ограничения.

Правительство Германии одобрило поставки оружия в Саудовскую Аравию на 44,2 млн евро, несмотря на серьезные экспортные ограничения.

Как передает Report со ссылкой на Die Zeit, об этом говорится в ответе министерства экономики ФРГ на запрос депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен.



В нем говорится, что поставки предусматривают экспортированное оружие для совместных проектов с союзниками по НАТО и другими странами Евросоюза.

Из общей суммы на военное оружие приходится 7,1 млн евро, на другое вооружение - 37,1 млн евро. В эту сумму вошли истребители Tornado и Eurofighter, которые производятся в Великобритании. Также правительство Германии разрешило США экспортировать Эр-Рияду компоненты боевых кораблей на сумму 40,8 млн евро, которые изначально поступали из ФРГ.

До смены правительства в Германии в 2021 году, несмотря на масштабный запрет на экспорт оружия, для Саудовской Аравии было выделено 30 специальных экспортных лицензий, предназначенных для совместных проектов с партнерами по альянсу, на сумму 2,52 млн евро. В 2020 году было дано 51 разрешение на сумму 30,75 млн евро, в 2019-ом - только на 800 тыс. евро. Как отметили в Минэкономики, сумма, на которую Германия выдала Эр-Рияду разрешений в 2022 году, самая большая за четыре года.

