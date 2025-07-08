О нас

Германия обвинила Китай в создании угрозы безопасности для немецких самолетов

Германия обвинила Китай в создании угрозы безопасности для немецких самолетов Германия обвинила Китай в создании угрозы безопасности для немецких самолетов во время операции ЕС
Другие страны
8 июля 2025 г. 13:17
Германия обвинила Китай в создании угрозы безопасности для немецких самолетов

Германия вызвала посла Китая в Министерство иностранных дел после инцидента, в ходе которого китайские военные, по словам Берлина, нацелили лазер на немецкий самолет, который участвовал в военно-морской миссии ЕС Aspides в Красном море.

Как передает Report, об этом Al Arabia сообщила со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в соцсетях.

В сообщении отмечается, что самолет участвовал в операции ЕС Aspides, направленной на обеспечение морской безопасности и свободы судоходства в Красном море, Индийском океане и Персидском заливе.

“Подвергать риску немецкий персонал и срывать операцию совершенно неприемлемо”, - заявил Вадефуль.

Инцидент произошел на фоне растущих опасений в Евросоюзе по поводу влияния Китая на критически важные технологии и инфраструктуру безопасности в Европе.

Европейская комиссия и МИД Китая пока не прокомментировали ситуацию.

Военно-морская миссия ЕС в Красном море была начата в феврале для защиты торговых судов от нападений йеменских хуситов в рамках заявленной ими кампании солидарности с ХАМАС.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Минторговли: Казахстан готов к переговорам с США по пошлинам
Минторговли: Казахстан готов к переговорам с США по пошлинам
8 июля 2025 г. 14:42
Госдума утвердила кандидатуру на должность министра транспорта РФ
Госдума утвердила кандидатуру на должность министра транспорта РФ
8 июля 2025 г. 14:26
Казахстан будет экспортировать мясо в Турцию, Грузию и Иран
Казахстан будет экспортировать мясо в Турцию, Грузию и Иран
8 июля 2025 г. 14:19
Фон дер Ляйен обозначила курс стратегического партнерства накануне саммита ЕС-Китай 
Фон дер Ляйен обозначила курс стратегического партнерства накануне саммита ЕС-Китай 
8 июля 2025 г. 14:09
В Израиле заявляют о значительных шансах на заключение сделки с ХАМАС
В Израиле заявляют о "значительных шансах" на заключение сделки с ХАМАС
8 июля 2025 г. 14:06
В Каталонии к тушению лесного пожара присоединились военные
В Каталонии к тушению лесного пожара присоединились военные
8 июля 2025 г. 13:27
Таджикистан и Кыргызстан подписали ряд соглашений по итогам переговоров в Душанбе
Таджикистан и Кыргызстан подписали ряд соглашений по итогам переговоров в Душанбе
8 июля 2025 г. 13:01
Таджикистан и Кыргызстан открыли новый пограничный переход
Таджикистан и Кыргызстан открыли новый пограничный переход
8 июля 2025 г. 12:58
Афинский Акрополь временно закрыт из-за аномальной жары в Греции
Афинский Акрополь временно закрыт из-за аномальной жары в Греции
8 июля 2025 г. 12:38
В Дохе продолжаются переговоры Израиля и ХАМАС по сектору Газа
В Дохе продолжаются переговоры Израиля и ХАМАС по сектору Газа
8 июля 2025 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi