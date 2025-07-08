Германия обвинила Китай в создании угрозы безопасности для немецких самолетов

Германия обвинила Китай в создании угрозы безопасности для немецких самолетов во время операции ЕС

Германия вызвала посла Китая в Министерство иностранных дел после инцидента, в ходе которого китайские военные, по словам Берлина, нацелили лазер на немецкий самолет, который участвовал в военно-морской миссии ЕС Aspides в Красном море.

Как передает Report, об этом Al Arabia сообщила со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в соцсетях.

В сообщении отмечается, что самолет участвовал в операции ЕС Aspides, направленной на обеспечение морской безопасности и свободы судоходства в Красном море, Индийском океане и Персидском заливе.

“Подвергать риску немецкий персонал и срывать операцию совершенно неприемлемо”, - заявил Вадефуль.

Инцидент произошел на фоне растущих опасений в Евросоюзе по поводу влияния Китая на критически важные технологии и инфраструктуру безопасности в Европе.

Европейская комиссия и МИД Китая пока не прокомментировали ситуацию.

Военно-морская миссия ЕС в Красном море была начата в феврале для защиты торговых судов от нападений йеменских хуситов в рамках заявленной ими кампании солидарности с ХАМАС.