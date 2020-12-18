Германия обновила рекорд по суточному числу заражений COVID-19

За 24 часа cкончались 813 пациентов

В Германии за сутки коронавирусом заразились 33 777 человек, что стало рекордом с начала пандемии. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Институт Роберта Коха.

Всего в стране заразились 1,4 миллиона человек. Также за 24 часа скончались 813 пациентов, с начала пандемии — 24 938.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.