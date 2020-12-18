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Германия обновила рекорд по суточному числу заражений COVID-19

Германия обновила рекорд по суточному числу заражений COVID-19 За 24 часа cкончались 813 пациентов
Другие страны
18 декабря 2020 г. 11:39
Германия обновила рекорд по суточному числу заражений COVID-19

В Германии за сутки коронавирусом заразились 33 777 человек, что стало рекордом с начала пандемии. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Институт Роберта Коха.

Всего в стране заразились 1,4 миллиона человек. Также за 24 часа скончались 813 пациентов, с начала пандемии — 24 938.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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Версия на английском языке Germany registers record 33,777 new coronavirus cases

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