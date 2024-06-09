Германия не поддержала идею Макрона об отправке инструкторов в Украину

Правительство Германии не поддерживает идею президента Франции Эмманюэля Макрона о создании в Евросоюзе коалиции для совместной отправки инструкторов в Украину.

Правительство Германии не поддерживает идею президента Франции Эмманюэля Макрона о создании в Евросоюзе коалиции для совместной отправки инструкторов в Украину.

Как передает Report , об этом пишет газета Welt am Sonntag.

По ее информации, на прошлой неделе начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард направил письмо в США и около 10 европейских государств, в том числе Великобритании, Польше, Нидерландам, трем странам Балтии, Дании и Швеции, в котором пригласил соответствующие правительства принять участие в учебной миссии в Украине в рамках многонациональной "коалиции желающих".

Правящая в ФРГ коалиция "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП), как отмечает газета, за последние недели неоднократно давала понять в ходе внутренних дискуссий в Брюсселе, что немецкие военные не будут принимать участие в учебной миссии. Но американцы сделали это заранее - и все же получили письмо-приглашение, подчеркивает Welt am Sonntag.

Макрон пытается провести учебную миссию под эгидой уже существующей миссии военной помощи Евросоюза в поддержку Украины (EUMAM Украина). Однако дипломаты ЕС сообщили, что в Брюсселе наблюдается сопротивление идеям Парижа. Большинство стран ЕС были бы против обучения в Украине. Правительства Германии, Италии и Испании, например, опасаются, что обучение на месте может создать значительный риск эскалации и еще глубже втянуть Запад в этот конфликт. Венгрия, в свою очередь, на встрече министров обороны ЕС в конце мая подчеркнула, что у Украины больше нет реальных шансов на победу, резюмирует газета.

Однако в дипломатических кругах ЕС также говорили, что с военной точки зрения определенно есть веские причины обучать украинских солдат в своей стране. Тогда обучение будет более адаптировано к потребностям украинских солдат, и военным не придется покидать свою страну для обучения, заключает Welt am Sonntag.