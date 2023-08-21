Германия не хочет, чтобы война в Украине дошла до столкновения России и НАТО

Западу придется еще многие годы оказывать поддержку Украине.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Он признал во время дискуссии с гражданами в рамках Дней открытых дверей правительства ФРГ, что определенная часть германского общества выступает против поставок Киеву оружия, но выразил уверенность в том, что большинство граждан поддерживает действия властей. "Ведь нам придется еще долгое время и многие годы, я боюсь, оказывать поддержку. Но важно это делать, поэтому необходимо тщательно взвешивать каждое решение", - отметил канцлер.
"Чего мы не хотим, так это того, чтобы война между РФ и Украиной обострилась до войны между Россией и НАТО", - утверждал он. "В этой связи координация и тщательное взвешивание важны и ради будущего", - добавил Шольц.