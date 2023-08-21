Германия не хочет, чтобы война в Украине дошла до столкновения России и НАТО

Западу придется еще многие годы оказывать поддержку Украине.

Западу придется еще многие годы оказывать поддержку Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он признал во время дискуссии с гражданами в рамках Дней открытых дверей правительства ФРГ, что определенная часть германского общества выступает против поставок Киеву оружия, но выразил уверенность в том, что большинство граждан поддерживает действия властей. "Ведь нам придется еще долгое время и многие годы, я боюсь, оказывать поддержку. Но важно это делать, поэтому необходимо тщательно взвешивать каждое решение", - отметил канцлер.

"Чего мы не хотим, так это того, чтобы война между РФ и Украиной обострилась до войны между Россией и НАТО", - утверждал он. "В этой связи координация и тщательное взвешивание важны и ради будущего", - добавил Шольц.