Германия не будет передавать Украине танки в одностороннем порядке и в 2023 году

Германия не будет передавать Украине танки в одностороннем порядке и в 2023 году

Германия не будет передавать Украине танки западных образцов в одностороннем порядке.

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