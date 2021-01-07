Германия назвала события в США "результатом лжи и неуважения к демократии"

Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что Берлин настроен на сотрудничество с избранным руководством США

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер осудил события в Вашингтоне, назвал их "результатом лжи", выразил уверенность, что американская демократия преодолеет все сложности. Как передает Report со ссылкой на ТААС, об этом он заявил сегодня в Берлине.

Это "результат лжи и еще раз лжи, разделения и неуважения к демократии, ненависти и травли на самом высоком уровне", сказал он.

"Я уверен, что американская демократия сильнее ненависти, а демократические институты имеют больше власти, чем вранье и травля", - добавил глава государства. По его словам, Германия настроена на сотрудничество с избранным руководством США.

В среду заседание Конгресса США было приостановлено в связи с тем, что сторонники Дональда Трампа пытались штурмовать здание законодательного органа, в итоге им удалось попасть внутрь. Законодатели были эвакуированы в безопасные места, но позже вернулись. Заседание было возобновлено и Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на президенстких выборах.