Германия назначила своего представителя по Сирии

Министерство иностранных дел Германии назначило представителя по Сирии. Эту должность займет Тобиас Линднер, который в настоящее время является госминистром в ведомстве.

Министерство иностранных дел Германии назначило представителя по Сирии. Эту должность займет Тобиас Линднер, который в настоящее время является госминистром в ведомстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Она отметила, что речь идет о развитии налаженных каналов взаимодействия с сирийской стороной.

"Это также означает, что мы, конечно же, будем расширять свое [дипломатическое] присутствие в свете дальнейшего развития событий [в Сирии]. Именно поэтому сегодня я назначила специального координатора Министерства иностранных дел по Сирии", - подчеркнула министр.

Бербок также сказала, что Германия выделит 8 млн евро на оказание гуманитарной помощи сирийцам.