О нас

Германия назначила своего представителя по Сирии

Германия назначила своего представителя по Сирии Министерство иностранных дел Германии назначило представителя по Сирии. Эту должность займет Тобиас Линднер, который в настоящее время является госминистром в ведомстве.
Другие страны
11 декабря 2024 г. 17:30
Германия назначила своего представителя по Сирии

Министерство иностранных дел Германии назначило представителя по Сирии. Эту должность займет Тобиас Линднер, который в настоящее время является госминистром в ведомстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Она отметила, что речь идет о развитии налаженных каналов взаимодействия с сирийской стороной.

"Это также означает, что мы, конечно же, будем расширять свое [дипломатическое] присутствие в свете дальнейшего развития событий [в Сирии]. Именно поэтому сегодня я назначила специального координатора Министерства иностранных дел по Сирии", - подчеркнула министр.

Бербок также сказала, что Германия выделит 8 млн евро на оказание гуманитарной помощи сирийцам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Almaniya Suriya üzrə nümayəndə təyin edib

Самое читаемое

СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
8 декабря 2024 г. 20:54
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
8 декабря 2024 г. 12:12
Фарид Шафиев: Армения не должна настаивать на сохранении Минской группы ОБСЕ
Фарид Шафиев: Армения не должна настаивать на сохранении Минской группы ОБСЕ
10 декабря 2024 г. 12:10
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
7 декабря 2024 г. 14:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi