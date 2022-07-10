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Германия нашла способ ускорить поставки зениток Gepard в Украину

Германия нашла способ ускорить поставки зениток Gepard в Украину Правительство Германии нашло способ ускорить поставки зенитных самоходных установок Gepard в Украину. С обеспечением достаточного количества боеприпасов.
Другие страны
10 июля 2022 г. 07:32
Германия нашла способ ускорить поставки зениток Gepard в Украину

Правительство Германии нашло способ ускорить поставки зенитных самоходных установок Gepard в Украину. С обеспечением достаточного количества боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на Spiegel, уже в ближайшие месяцы будет налажено производство боеприпасов и Gepard отправятся в Украину. В частности, с участием министерства обороны Норвегии найден производитель, который обеспечит поставки боеприпасов.

Отметим, проблема с немецкими Gepard заключается в том, что на сегодня доступно менее 60 000 снарядов. Теперь же норвежская компания взяла обязательства по производству специальных 35-мм снарядов, их испытания пройдут уже на следующей неделе.

Ожидается, что Украина получит 30 зенитных установок, военнослужащие ВСУ уже проходят подготовку в Германии.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya Ukraynaya “Gepard” zenit-raket kompleksinin tədarükünü sürətləndirə bilər

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