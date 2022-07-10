Германия нашла способ ускорить поставки зениток Gepard в Украину

Правительство Германии нашло способ ускорить поставки зенитных самоходных установок Gepard в Украину. С обеспечением достаточного количества боеприпасов.
Как передает Report со ссылкой на
Отметим, проблема с немецкими Gepard заключается в том, что на сегодня доступно менее 60 000 снарядов. Теперь же норвежская компания взяла обязательства по производству специальных 35-мм снарядов, их испытания пройдут уже на следующей неделе.
Ожидается, что Украина получит 30 зенитных установок, военнослужащие ВСУ уже проходят подготовку в Германии.