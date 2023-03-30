Германия нашла решение дефицита рабочей силы

Германия обнародовала проект реформ по профессиональной подготовке и содействию иммиграции людей из Балканских стран.

Германия обнародовала проект реформ по профессиональной подготовке и содействию иммиграции людей из Балканских стран.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters.

Германия реформирует иммиграционный закон, чтобы увеличить количество работников из стран, не входящих в ЕС, на 60 тысяч человек в год.

Правительство канцлера Олафа Шольца поставило перед собой цель преодолеть дефицит рабочей силы в крупнейшей экономике Европы.

"Обеспечение нашей квалифицированной рабочей силы является одной из крупнейших экономических задач Германии на ближайшие десятилетия", - заявил министр труда Германии Губертус Хайль.