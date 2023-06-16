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Германия направит Украине еще 64 ракеты для систем Patriot

Германия направит Украине еще 64 ракеты для систем Patriot Германия собирается отправить Украине еще 64 заряда для системы противоракетной обороны Patriot.
Другие страны
16 июня 2023 г. 12:55
Германия направит Украине еще 64 ракеты для систем Patriot

Германия собирается отправить Украине еще 64 заряда для системы противоракетной обороны Patriot.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство DPA.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус, который находится на встрече НАТО в Брюсселе, заявил о том, что заряды будут отправлены киевским властям в самое ближайшее время.

В четверг стало известно, что Великобритания, Дания, Нидерланды и США передают Украине сотни ракет для систем ПВО. В совместном заявлении четырех стран говорилось, что Украина испытывает острую нужду в таких средствах для отражения ударов, наносимых Россией по воздуху.

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