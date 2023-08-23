Германия намерена в 2024 году достигнуть цели по ассигнованиям 2% ВВП на оборону

Германия "остается привержена" цели по ассигнованиям 2% ВВП на оборону.

Германия остается привержена цели по ассигнованиям 2% ВВП на оборону.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

"ФРГ достигнет этой цели уже в 2024 году", - сказал он, добавив, что это прописано в национальной стратегии безопасности Германии.

Ранее газета Handelsblatt писала, что ФРГ потратила лишь 1 млрд из 100 млрд евро, которые были выделены на модернизацию армии полтора года назад. Из этого издание делало вывод, что до 2025 года республика, скорее всего, не сможет тратить на оборону 2% валового внутреннего продукта.