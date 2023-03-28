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Германия намерена увеличить военную помощь Украине до €15 млрд

Германия намерена увеличить военную помощь Украине до €15 млрд Германия намерена в пять раз увеличить военную помощь Украине и довести ее до более чем 15 миллиардов евро.
Другие страны
28 марта 2023 г. 02:49
Германия намерена увеличить военную помощь Украине до €15 млрд

Германия намерена в пять раз увеличить военную помощь Украине и довести ее до более чем 15 миллиардов евро.

Как передает Report, об этом сообщает Der Spiegel.

По информации издания, заместитель статс-секретаря при Министерстве финансов ФРГ Флориан Тонкар в конфиденциальном письме просит Бюджетный комитет Бундестага (парламента) выделить больше денег на поддержку Украине.

Согласно документу, правительство Германии намерено резко расширить военную помощь Киеву в ближайшие годы. Для этого ему нужно согласие Бюджетного комитета, однако он, как пишет Der Spiegel, не собирается отказывать в этом. Берлин уже выделил €2,2 млрд на поставки оружия Украине, а также замену систем вооружения, переданных Киеву со складов Бундесвера.

Ожидается, что уже в этом году сумма будет увеличена более чем вдвое и превысит $5,4 млрд. В то же время, как указывает издание, в ближайшие годы планируется выделить еще $8,8 млрд на "выполнение обязательств" перед Украиной. Министерство обороны получит возможность заключать контракты на эту сумму. На сегодняшний день на это заложен $1 млрд. В результате общая сумма помощи Киеву составит свыше $15 млрд.

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