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Германия намерена упростить прием квалифицированных мигрантов

Германия намерена упростить прием квалифицированных мигрантов Правительство Германии разрабатывает миграционный закон, который облегчит въезд в страну квалифицированных специалистов.
Другие страны
5 сентября 2022 г. 07:52
Германия намерена упростить прием квалифицированных мигрантов

Правительство Германии разрабатывает миграционный закон, который облегчит въезд в страну квалифицированных специалистов.

Как передает Report, об этом рассказал министр труда ФРГ Хубертус Хайль в интервью газете Bild am Sonntag.

"Мы введем "карту возможностей" с прозрачной системой баллов, чтобы людям, в которых нуждается наша страна, стало легче к нам приехать", - пообещал Хайль, поясняя смысл законопроекта, который, как ожидается, будет представлен этой осенью.

Политики рассчитывают, что новая система облегчит поиск работы в Германии для специалистов, находящихся за границей. По словам главы Минтруда ФРГ, в Германии каждый год будут определять, сколько людей смогут приехать в страну по "карте возможностей", чтобы в течение определенного времени искать там работу или место для получения профессионального образования. Расходы на пребывание в Германии в течение этого срока, однако, кандидат должен будет нести сам.

Специалисты с признанным в Германии дипломом или свидетельством о профессиональном образовании будут по умолчанию подходить под категорию тех, кто может получить "карту возможностей", однако и прочим кандидатам следует предоставить шанс приехать в Германию, указал Хайль.

Баллы будут начисляться по четырем критериям: заграничное свидетельство об образовании, как минимум три года опыта работы, знание языка или пребывание в Германии в прошлом, а также возраст до 35 лет. Чтобы получить «карту возможностей», достаточно будет выполнить три из четырех критериев. Более подробные условия участия в программе в данный момент обсуждаются правительством ФРГ.

Сегодня Германия борется с существенной нехваткой кадров в сферах, требующих среднего профессионального образования. По данным Центрального объединения немецких ремесленных профессий, незанятыми в этой сфере остаются сейчас 250 000 вакансий.

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