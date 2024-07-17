О нас

Германия намерена сократить расходы на международную гумпомощь

Германия намерена сократить расходы на международную гумпомощь ФРГ должна адаптировать свою политику расходов в ответ на глобальные изменения и скорректировать в сторону понижения расходы на международную гуманитарную помощь.
Другие страны
17 июля 2024 г. 23:56
Германия намерена сократить расходы на международную гумпомощь

ФРГ должна адаптировать свою политику расходов в ответ на глобальные изменения и скорректировать в сторону понижения расходы на международную гуманитарную помощь.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер на пресс-конференции в Берлине.

В связи с этим он отметил, что Германия по-прежнему активно участвует в гуманитарных проектах на международном уровне, но баланс немного смещается.

При этом Линднер подчеркнул, что Германии предстоит гораздо больше инвестировать в свою безопасность.

"И наоборот, мы не можем продолжать участвовать (предоставлять гуманитарную помощь) во всем мире так, как мы это делали до сих пор, потому что даже потенциал Германии как четвертой по величине экономики в мире в какой-то момент будет ограничен", - констатировал он.

В среду кабмин ФРГ одобрил проект бюджета на 481 млрд евро на 2025 год, согласование которого в правящей коалиции потребовало больше запланированного времени и сопровождалось публичными спорами политиков от коалиционных партий с угрозами от части депутатов прекратить поддержку правительства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Almaniya beynəlxalq humanitar yardıma xərcləri azaltmaq niyyətindədir

Самое читаемое

Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
14 июля 2024 г. 11:33
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
11 июля 2024 г. 23:49
Токаев осудил нападение на Трампа
Токаев осудил нападение на Трампа
14 июля 2024 г. 08:07
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
14 июля 2024 г. 00:39
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
11 июля 2024 г. 22:42
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
12 июля 2024 г. 14:42
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
14 июля 2024 г. 17:50
Трамп получил ранения в результате предполагаемой попытки покушения
ФотоТрамп получил ранения в результате предполагаемой попытки покушения
14 июля 2024 г. 02:48
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
13 июля 2024 г. 22:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi