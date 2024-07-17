Германия намерена сократить расходы на международную гумпомощь

ФРГ должна адаптировать свою политику расходов в ответ на глобальные изменения и скорректировать в сторону понижения расходы на международную гуманитарную помощь.

ФРГ должна адаптировать свою политику расходов в ответ на глобальные изменения и скорректировать в сторону понижения расходы на международную гуманитарную помощь.

Как передает Report , об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер на пресс-конференции в Берлине.

В связи с этим он отметил, что Германия по-прежнему активно участвует в гуманитарных проектах на международном уровне, но баланс немного смещается.

При этом Линднер подчеркнул, что Германии предстоит гораздо больше инвестировать в свою безопасность.

"И наоборот, мы не можем продолжать участвовать (предоставлять гуманитарную помощь) во всем мире так, как мы это делали до сих пор, потому что даже потенциал Германии как четвертой по величине экономики в мире в какой-то момент будет ограничен", - констатировал он.

В среду кабмин ФРГ одобрил проект бюджета на 481 млрд евро на 2025 год, согласование которого в правящей коалиции потребовало больше запланированного времени и сопровождалось публичными спорами политиков от коалиционных партий с угрозами от части депутатов прекратить поддержку правительства.