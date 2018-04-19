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    Германия намерена попросить США освободить её от участия в санкциях против России

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Руководство Германии планирует в ближайшее время обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых санкциях в отношении России.

    Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal.

    По данным издания, министр финансов Германии Олаф Шольц во время визита в Вашингтон на этой неделе намерен попросить власти США вывести немецкие компании из под действия антироссийских санкций.

    Кроме того, отмечается, что вопрос антироссийских санкций намерена поднять и канцлер Германии Ангела Меркель, которая должна встретиться с Трампом в конце апреля.

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