Германия намерена купить израильскую противоракетную систему "Хэц-3"

Власти Германии намерены купить израильскую противоракетную систему "Хэц-3" ("Стрела-3") в рамках создания общеевропейской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Власти Германии намерены купить израильскую противоракетную систему "Хэц-3" ("Стрела-3") в рамках создания общеевропейской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, согласно немецкому телеканалу ARD, канцлер Германии Олаф Шольц объявил о намерении создать новую систему ПВО совместно с соседними странами, однако не уточнил, на базе какого именно вооружения она будет формироваться. По данным ARD, Германия стремится получить именно новейшую "Хец-3", поступившую на вооружение Израиля в 2017 году.

Противоракетные системы "Хец-3" оснащены ракетами, способными перехватывать баллистические цели на высоте до 100 км. Комплекс был разработан для перехвата ракет меньшей и средней дальности (дальность полета от 400 до 5500 км) и способен обнаруживать цели на дальности до 900 км.