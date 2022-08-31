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Германия намерена купить израильскую противоракетную систему "Хэц-3"

Германия намерена купить израильскую противоракетную систему "Хэц-3" Власти Германии намерены купить израильскую противоракетную систему "Хэц-3" ("Стрела-3") в рамках создания общеевропейской системы противовоздушной обороны (ПВО).
Другие страны
31 августа 2022 г. 16:20
Германия намерена купить израильскую противоракетную систему Хэц-3

Власти Германии намерены купить израильскую противоракетную систему "Хэц-3" ("Стрела-3") в рамках создания общеевропейской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, согласно немецкому телеканалу ARD, канцлер Германии Олаф Шольц объявил о намерении создать новую систему ПВО совместно с соседними странами, однако не уточнил, на базе какого именно вооружения она будет формироваться. По данным ARD, Германия стремится получить именно новейшую "Хец-3", поступившую на вооружение Израиля в 2017 году.

Противоракетные системы "Хец-3" оснащены ракетами, способными перехватывать баллистические цели на высоте до 100 км. Комплекс был разработан для перехвата ракет меньшей и средней дальности (дальность полета от 400 до 5500 км) и способен обнаруживать цели на дальности до 900 км.

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Версия на английском языке Germany plans to purchase Israel's Hetz missile defense system

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