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Германия начнет расследование в связи со взрывом на "Северном потоке-1"

Германия начнет расследование в связи со взрывом на "Северном потоке-1" В Балтийском море немецкие ученые начинают исследовать причины пробоин на газопроводе "Северный поток-1".
Другие страны
23 октября 2022 г. 00:57
Германия начнет расследование в связи со взрывом на Северном потоке-1

В Балтийском море немецкие ученые начинают исследовать причины пробоин на газопроводе "Северный поток-1".

Как передает Report со ссылкой на BILD, экспедиция подготовлена учеными Института Geomar центра имени Гельмгольца по изучению океанов и в ней задействованы два немецких подводных дрона "Антон" и "Луизе" и робот ROV Phoca.

К экспедиции ученые научного центра в Киле готовились целый месяц. С помощью техники, которая применяется для поиска старых мин и торпед, специалисты изучат химические соединения, типичные для взрывчатых веществ.

Пока речь идет только об исследованиях в акватории Германии. Взрывы на газопроводе "Северный поток-2" произошли в датской акватории.

Напомним, что в ночь на 26 сентября с береговой площадки Nord Stream 2 AG зафиксировали падение давления на одной из двух ниток "Северного потока - 2". Вечером того же дня давление упало и на обеих нитках "Северного потока - 1". Сейсмологи заявили, что зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов.

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