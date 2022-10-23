Германия начнет расследование в связи со взрывом на "Северном потоке-1"

В Балтийском море немецкие ученые начинают исследовать причины пробоин на газопроводе "Северный поток-1".

В Балтийском море немецкие ученые начинают исследовать причины пробоин на газопроводе "Северный поток-1".

Как передает Report со ссылкой на BILD, экспедиция подготовлена учеными Института Geomar центра имени Гельмгольца по изучению океанов и в ней задействованы два немецких подводных дрона "Антон" и "Луизе" и робот ROV Phoca.

К экспедиции ученые научного центра в Киле готовились целый месяц. С помощью техники, которая применяется для поиска старых мин и торпед, специалисты изучат химические соединения, типичные для взрывчатых веществ.

Пока речь идет только об исследованиях в акватории Германии. Взрывы на газопроводе "Северный поток-2" произошли в датской акватории.

Напомним, что в ночь на 26 сентября с береговой площадки Nord Stream 2 AG зафиксировали падение давления на одной из двух ниток "Северного потока - 2". Вечером того же дня давление упало и на обеих нитках "Северного потока - 1". Сейсмологи заявили, что зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов.