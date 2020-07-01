​Германия начинает председательство в ЕС

Германия со среды начинает полугодовое председательство в Совете Европейского союза.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

Германия считается "мотором" интеграции и экономического развития Евросоюза. Доля страны в ВВП союза составляет почти четверть, экономические проблемы ЕС, как показал мировой финансовый и последовавший за ним долговой кризис Еврозоны, решаются только с учетом мнения Берлина. В текущем кризисе Германия уже продемонстрировала свое лидерство в союзе, эффективно справившись с первой волной пандемии, приняв масштабный пакет экономической помощи бизнесу и населению, а также вместе с Парижем инициировала дискуссию о программе восстановления экономики Евросоюза, которая тесно переплетается с приоритетами председательства страны в союзе.

В последний раз Германия председательствовала в Совете Евросоюза в первой половине 2007 года, когда судьбоносный для Евросоюза мировой финансовый кризис только начинал проявлять себя. Это будет тринадцатое по счету председательство Германии в ЕС.

Девизом своего председательства Германия выбрала фразу "Совместно. Сделаем Европу снова сильной", который напоминает предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа в кампании 2015-2016 годов - Make America great again ("Сделаем Америку снова великой").